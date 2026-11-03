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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال حملة رفع المخلفات التاريخية بمركز ومدينة زفتى

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال الحملة المكبرة لرفع المخلفات التاريخية بمركز ومدينة زفتى، التي أسفرت عن رفع ٢٤٠ طن مخلفات خلال اليومين الماضيين، في إطار خطة المحافظة للتخلص من بؤر تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتُنفذ الحملة بمشاركة معدات مراكز ومدن طنطا والسنطة وسمنود وزفتى، لتكثيف أعمال الرفع وتسخير الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتتواصل أعمال الحملة لحين رفع باقي كميات المخلفات التاريخية، مع استمرار الدفع بالمعدات اللازمة حتى الانتهاء من الأعمال بالكامل.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات رفع كفاءة تلال واكوام القمامة

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