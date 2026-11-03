إنجاز طبي جديد بمستشفى الضبعة المركزي.. نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر مزمن بعظمة الرسغ

سجل مستشفى الضبعة المركزي إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاح فريق قسم العظام في إجراء جراحة دقيقة لمريض يعاني من كسر قديم غير ملتئم بعظمة الزورقية في الرسغ الأيسر، تسبب له في آلام شديدة وصعوبة في تحريك اليد.

إعادة تأهيل وتدخل جراحى

وشملت الجراحة إعادة تأهيل موضع الكسر باستخدام رقعة عظمية مأخوذة من عظمة الكعبرة، مع تثبيت الكسر بمسمار ضاغط متخصص، للمساعدة على تحقيق الالتئام العظمي واستعادة حركة الرسغ.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن نجاح العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمحافظة وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية وتوطين التخصصات المتقدمة داخل مستشفيات مطروح.

وأُجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمد جاويش، مدير المستشفى، وبمشاركة فريق طبي وتمريضي متكامل.