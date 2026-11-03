مران الأهلي.. الفريق يبدأ استعداده لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش، في إطار الاستعداد لمواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب أمس تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على جانب بدني قوي وتدريبات الكرة.

ووفقًا للبرنامج التدريبي، يحصل الفريق على راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف استعداده يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمواجهة السكة الحديد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.