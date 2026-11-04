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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصوت الندي.. مسابقة لاكتشاف المواهب القرآنية والإنشادية بالبحر الأحمر وجوائزها 50 ألف جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية
محمد مجاهد الزيات

أطلق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مسابقة «الصوت النديّ» لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، في إطار دعم الأصوات الواعدة وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب لإبراز قدراتهم.

وتُقام المسابقة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، على غرار برنامج «دولة التلاوة»، مع التركيز على جمال الصوت وحسن الأداء وإتقان أحكام التجويد والتلاوة والابتهال والإنشاد الديني، دون اشتراط اجتياز اختبارات الحفظ التقليدية.

25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول

ورصدت المسابقة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بإجمالي 50 ألف جنيه، موزعة بواقع:

  • 25 ألف جنيه للمركز الأول.
  • 15 ألف جنيه للمركز الثاني.
  • 10 آلاف جنيه للمركز الثالث.

المشاركة متاحة لجميع الأعمار

وفتحت المسابقة باب المشاركة أمام جميع الأعمار دون تحديد سن معينة، بشرط أن يكون المتسابق من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين أو العاملين أو الدارسين بها، مع تقديم ما يثبت ارتباطه بالمحافظة.

ويستمر التسجيل الإلكتروني اعتبارًا من الثلاثاء 3 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر 2026، من خلال الرابط التالي:

التسجيل في مسابقة الصوت الندي

ويتطلب التسجيل إدخال البيانات الأساسية، وتشمل الاسم والعمر ورقم الهاتف والمدينة، إلى جانب الرقم القومي أو مستند إثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة بالمحافظة.

اختبارات في كل مدينة والتصفيات النهائية بالغردقة

وتيسيرًا على المتسابقين، تُجرى الاختبارات التمهيدية في كل مدينة من مدن المحافظة على حدة، بما يتيح للراغبين المشاركة بالقرب من محل إقامتهم، على أن تُعلن مواعيد وأماكن الاختبارات عقب غلق باب التسجيل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات إدارات الأوقاف.

ومن المقرر إقامة التصفيات النهائية بمدينة الغردقة، داخل موقع مجهز بالإمكانات الصوتية والتقنيات اللازمة، وبمشاركة لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من علماء وقراء مديرية الأوقاف، لاختيار الفائزين وفق معايير فنية متخصصة.

كما تتضمن المسابقة تسجيل وتوثيق أداء المتسابقين، ونشر كواليس المنافسات ومراحلها عبر المنصات الرسمية للمحافظة، بما يتيح للجمهور متابعة المواهب المشاركة والتعرف على الأصوات المتميزة.

البحر الاحمر محمدىفعت محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر

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