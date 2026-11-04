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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز التعليم المستمر بالأحرار بعد تطويره.. ويوجه بتوفير 6 حواسب

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز التدريب والتعليم المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، والتابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءة قاعات التدريب.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان والمديرية المستمرة للارتقاء بمستوى التدريب المهني وتنمية مهارات الفرق الطبية، في حضور الدكتورة راندا محسن، مديرة المركز.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية القاعات التدريبية بعد رفع كفاءتها، مطلعاً على مدى جاهزيتها من حيث التجهيزات والوسائل التعليمية، متفقداً الخطة التدريبية والبرامج والأنشطة العلمية التي يتم تنفيذها داخل المركز.

ووجه بتوفير 6 أجهزة حاسب آلي لدعم القاعات التدريبية بمركز  التعليم المستمر، والذي يخدم أكثر من 4000 متدرب سنوياً في البرامج العلمية المختلفة، وتم توفير الأجهزة على الفور من ديوان عام المديرية في خلال دقائق بعد انتهاء الزيارة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أهمية التدريب المستمر في دعم الكفاءة المهنية للكوادر الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات وزارة الصحة والسكان، لما يمتلكه العاملون في القطاع الصحي من قدرات مميزة وخبرات تؤهلهم لتحقيق التميز في الأداء الطبي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاستفادة من تلك الدورات من الناحية العلمية والعملية، خاصة للكوادر الشابة في بداية مسيرتهم المهنية، مع نقل ما يتم تعلمه إلى زملائهم، مؤكداً أن العلم والمعرفة هما الأساس الحقيقي لتقدم الفرد ونهضة المجتمع.

الصحة وزارة الصحة بالشرقية مركز التدريب والتعليم الزقازيق

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