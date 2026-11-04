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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تتصدر مبادرة صحة المرأة بنسبة إنجاز 342% خلال أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف الشهري للزيارات الدورية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، خلال شهر أكتوبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 342%، وفقًا لتقرير الأداء الصادر عن وزارة الصحة والسكان.

تسجيل اكثر من 7 الاف زيارة دورية

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت 7 آلاف و211 زيارة دورية، مقابل 2107 زيارات مستهدفة خلال الشهر، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتفعيل خدمات المبادرة الرئاسية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية المقدمة للسيدات.

وأشادت المحافظ بجهود الفرق الطبية والقائمين على تنفيذ المبادرة بمختلف الإدارات والمنشآت الصحية، مثمنةً دورهم في تحقيق هذه النتيجة، وموجهةً بمواصلة تكثيف حملات التوعية والتواصل مع السيدات المستهدفات، وتشجيعهن على الاستفادة من الخدمات الطبية والانتظام في المتابعة الدورية.

وشددت على أهمية استمرار إتاحة خدمات المبادرة بمختلف مراكز المحافظة، بما يدعم جهود الكشف المبكر والوقاية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرأة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

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