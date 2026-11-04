مصرع شخص وإصابة آخر إثر صعق كهربائي بالسنبلاوين

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر تعرضهما لصعق كهربائي أثناء تواجدهما أعلى أحد أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى سقوطهما وذلك بعزبة الفونسو التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

وتلقت مديريةأمن الدقهلية بلاغًا بوقوع حادث صعق كهربائي بعزبة الفونسو بجوار محطة البنزين، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رشدي محمد أحمد، 38 عاما ، مقيم السنبلاوين، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة متأثرًا بالصعق الكهربائي.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد السيد عطوة مصطفى، 40 عاما ، مقيم قرية الزهايرة بالسنبلاوين، بصعق كهربائي وعدم انتظام ضربات القلب.

وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق