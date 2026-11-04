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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السلع الغذائية في الوادي الجديد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تواصل أسعار السلع الغذائية جذب اهتمام المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، في ظل حرص الأسر على متابعة تكلفة احتياجاتها اليومية والبحث عن المنافذ التي توفر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع تنوع المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية داخل المنافذ التابعة للوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة.

وسجلت أسعار عدد من السلع داخل المنافذ الحكومية، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، استقرارًا نسبيًا، مع استمرار توفير الأرز والسكر والزيوت والسمن والمكرونة والشاي ومنتجات الألبان والتونة، ضمن جهود توفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية .

وفيما يتعلق بأسعار الأرز والسكر، سجلت لفة الأرز وزن كيلو صافي نحو 255 جنيهًا، ولفة الأرز وزن 800 جرام 215 جنيهًا، بينما بلغ سعر لفة السكر وزن كيلو 285 جنيهًا، ووزن 800 جرام 250 جنيهًا.

كما سجلت شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 255 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشكارة وزن 25 كيلوجرامًا 570 جنيهًا، وسجل باكو الشاي وزن 250 جرامًا نحو 53 جنيهًا.

وبالنسبة للزيوت والسمن، بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد 90 جنيهًا، وزجاجة الزيت سعة 2.25 لتر نحو 220 جنيهًا، فيما سجل برطمان السمن وزن كيلو 90 جنيهًا، ووزن 2 كيلوجرام 175 جنيهًا.

وشملت قائمة المنتجات المطروحة كرتونة المكرونة بسعر 140 جنيهًا، إلى جانب عروض التونة، حيث سجلت 4 علب تونة مفتتة بارد نحو 135 جنيهًا، و3 علب تونة قطع 140 جنيهًا.

وفي قطاع منتجات الألبان، بلغ سعر 4 علب جبنة وزن ربع كيلو نحو 140 جنيهًا، مع استمرار توفير أصناف متنوعة من السلع الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار السلعه الغذائيه

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