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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهنئ الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس.. ويؤكد استعداده للتعاون معهم

ترامب يهنئ الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس.. ويؤكد استعداده للتعاون معهم
ترامب يهنئ الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس.. ويؤكد استعداده للتعاون معهم
أ ش أ

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي بفوزه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع أعضائه من أجل مصلحة البلاد .

وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إن رسالته إلى الديمقراطيين هي: «أهنئكم، وأتطلع إلى العمل معكم من أجل مصلحة بلدنا»، مضيفا أنه يعرف كثيرا من الديمقراطيين، وأنه يمتلك سلطة النقض (الفيتو) كاملة، ويثق بإمكانية التوصل إلى تفاهمات معهم .

وأضاف: «أعتقد أنهم سيرغبون في العمل معي، وإلا فسأستخدم حق النقض ضد كل شيء، وهم لن يرغبوا في ذلك».

وعزا ترامب خسائر الجمهوريين في الانتخابات إلى عدم إدراج اسمه على بطاقات الاقتراع، قائلا: «أشعر بأنني لم أكن مرشحا في هذه الانتخابات، ولم يكن هناك ما يمكن فعله حيال ذلك، ولو كنت مرشحا لكنا فزنا».

وفي معرض تفسيره لأسباب خسارة عدد من المرشحين الجمهوريين، قال ترامب إن الناخبين لم يفضلوا بعض المرشحين، وإن بعضهم لم يكن من أصدقائه، وهو ما أدركته القاعدة الشعبية للحزب أكثر من أي طرف آخر، مضيفا أن أنصاره لم يشاركوا في التصويت، وأن الجمهوريين كانوا سيحققون فوزا سهلا لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع .

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالاستياء من نتائج الانتخابات، قال ترامب إنه بذل جهدا كبيرا وقدم كل ما لديه لمساعدة مرشحي حزبه على الفوز، لكنه لم ينجح في ذلك، مشيرا إلى أن الناخبين لم يخرجوا للتصويت بالأعداد المطلوبة، وأن مشاركتهم كانت ستختلف لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع.

وأضاف أن مثل هذه الأمور تحدث من حين إلى آخر، وأن الانتخابات شهدت مواقف مماثلة في مناسبات عديدة.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي «عندما أقول إنها انتهت»، مؤكدا أنها ستتوقف عندما يقرر ذلك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي فوزه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التعاون مع أعضائه من أجل مصلحة البلاد

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