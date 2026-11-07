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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«غازتك» تصل إلى طور سيناء.. خدمات متكاملة لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي

المحافظ يتفقد غازتك
المحافظ يتفقد غازتك
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة طور سيناء، من خلال السيارة المتنقلة التابعة لشركة «غازتك»، والموجودة بمحطة مصر للبترول، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات، تزامنًا مع بدء تشغيل الخدمة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة طور سيناء، ومدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

واطلع المحافظ على آليات العمل بالسيارة المتنقلة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتي تشمل تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين أو السولار، فضلًا عن إجراء اختبارات أسطوانات الغاز الطبيعي الخاصة بالسيارات، بما يتيح لأصحاب المركبات الحصول على مختلف الخدمات من موقع واحد، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وانتظام، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها، مع متابعة مستوى الأداء والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات أصحاب السيارات بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى حرص المحافظة على التوسع في إتاحة الخدمات النوعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع شركات قطاع البترول، بما يوفر بدائل متنوعة واقتصادية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في توفير خدمات الغاز الطبيعي للسيارات، بما يواكب احتياجات أصحاب المركبات، ويدعم التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا اقتصاديًا وأكثر ملاءمة للبيئة.

جنوب سيناء طور سيناء لمحافظ يتفقد غازتك

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