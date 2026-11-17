بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحظى بأهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

ويسعى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، إلى تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل قبل المواجهة، في ظل صعوبة المباراة وقوة المنافس، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تحضيري يتضمن عددًا من القرارات التنظيمية والفنية، بهدف توفير أكبر قدر من التركيز والاستقرار داخل الفريق خلال الأيام المقبلة.

عودة الدوليين وانتظام التدريبات الجماعية

وكان أول قرارات الجهاز الفني تحديد موعد عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات الجماعية، حيث تقرر انتظامهم يوم الخميس المقبل، عقب حصولهم على راحة يوم الأربعاء، بعد انتهاء مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

ويعول عموتة على اكتمال صفوف الفريق خلال التدريبات المقبلة، من أجل الوقوف على الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين، وتحديد العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في مواجهة بيراميدز، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل اللقاء.

نقل تدريبات الأهلي بسبب صيانة مختار التتش

أما القرار الثاني، فيتعلق بنقل تدريبات الفريق الأول إلى ملعب رقم 4 بقطاع الناشئين في مقر النادي بمدينة نصر، بداية من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الاستقرار على إغلاق ملعب مختار التتش لمدة شهر، لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.

وجاء تحديد موعد الصيانة بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب استضافة النادي بطولة الأهلي الدولية للناشئين، ليضطر الفريق الأول إلى تغيير ملعب تدريباته مؤقتًا، ضمن الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

حظر إعلامي وإعلاني قبل مواجهة بيراميدز

وفي إطار فرض المزيد من التركيز داخل الفريق، قرر الجهاز الفني استمرار الحظر الإعلامي والإعلاني المفروض على اللاعبين حتى الانتهاء من مباراة بيراميدز.

ويهدف القرار إلى إبعاد اللاعبين عن أي ارتباطات أو أنشطة خارج المستطيل الأخضر، ومنحهم الفرصة الكاملة للتركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، خاصة مع أهمية المواجهة المقبلة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة بيراميدز

وعلى صعيد آخر، يدرس الجهاز الفني للأهلي إقامة معسكر مغلق مبكر لمدة يومين قبل مواجهة بيراميدز، في ظل وجود اتجاه داخل إدارة الكرة لدعم هذا المقترح، باعتباره وسيلة لزيادة تركيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيًا وبدنيًا للمباراة.

ولم يحسم الحسين عموتة قراره النهائي بشأن إقامة المعسكر حتى الآن، حيث لا يزال المقترح قيد الدراسة، انتظارًا للاستقرار على البرنامج الكامل للفريق خلال اليومين السابقين للمواجهة.

وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة الجهاز الفني للأهلي في فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق، وتجهيز جميع العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز وحصد النقاط الثلاث، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.