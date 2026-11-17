أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن «ولاؤنا للمواطن والمريض وليس للكرسي أو المصالح الشخصية»، مشدداً على ضرورة إرساء مبدأ العدالة التامة في توزيع التكليفات الطبية ومراعاة ظروف الجميع والمسافات الجغرافية.



وأضاف خلال جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الصحة لمتابعة تنفيذ توصيات "تكليف 60%"، موجهاً حديثه لنائب وزير الصحة، بضرورة مراعاة الجميع والمسافات والظروف المحيطة بالمكلفين، لضمان استقرار الكوادر الطبية في مواقع عملهم وتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي في مختلف المحافظات.



وشهدت الجلسة استعراض التقارير المقدمة من الجهات الحكومية ووزارة الصحة، إلى جانب مناقشة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذا الملف الحيوي، بما يضمن سد العجز في المنشآت الصحية بمختلف المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

متابعة صارمة لتنفيذ توصيات "تكليف 60%"



واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية الصارمة للوقوف على كافة العقبات التي تواجه مسار التكليف، ومناقشة الحلول العملية المقترحة لضمان انتظام الكوادر الطبية في محطات العمل المختلفة وتوفير بيئة عمل ملائمة ومستقرة للقطاع الطبي في مصر.

