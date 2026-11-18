تعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكوسة بالبشاميل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

مقادير كوسة بالبشاميل

كوسة

ثوم

ملح

فلفل أسود

لحمة مفرومة

بصل مفروم

بهارات

زيت

البشاميل:

2 كوب لبن

2 كوب مرقة لحمة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة سمنة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كوسة بالبشاميل

قطعي الكوسة شرائح وتشوح مع الثوم المفروم في الزيت في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل ويقلب كل الخليط

شوحي اللحمة المفرومة مع البصل المفروم فى الزيت في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل والبهارات ويقلب كل الخليط

أخلطي خليط الكوسة مع خليط اللحمة المفرومة

للبشاميل :

شوحي الدقيق فى السمنة في إناء على النار

ضيفي اللبن والمرقة ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

ضيفب الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ضيفي خليط اللحمة المفرومة والكوسة في صينية أو بايركس

ضعي خليط البشاميل ثم الجبنة الموتزاريلا المبشورة

توضع فى الفرن حتى النضج ويحمر الوجه

تقدم الكوسة بالبشاميل