رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع العملات النقدية المزورة.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته عملات نقدية مزورة.

بمواجهته، اعترف بممارسته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات المزورة، حيث يطلب منهم تحويلات مالية كمقدم من سعر البيع، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









