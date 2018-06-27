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المنشد الديني صاحب نص الخمورجية يكشف عن حقيقة النص.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:58 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الشيخ طارق عبد الرحمن، المنشد الدينى، الذى أنشد "إحنا الخمورجية" فى أحد المساجد بالشرقية، أن استخدم البلاغة والاستعارة المكنية في نصه، لافتًا إلى أن خيال الشاعر يسبح فى بحر الكلمة.

وأضاف طارق عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه كشاعر تخيّل أنه يجلس برياض الجنة ويشرب الخمر من يد "علي زين العابدين" بن سيدنا "الحسين"، مشيرًا إلى أنه لم يتعمّد ذكر "على زين العابدين" ولكن قافية ووزن النص يتطلّب هذا.

وأوضح "طارق عبد الرحمن" أن مثل هذه النصوص موجودة منذ زمن وليست بجديدة وأن أهل المنطقة التى أنشد بها هذا النص متصوفون ودراويش ولم يعترضوا على النص.

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