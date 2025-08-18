قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

في خطوة جديدة تزيد من متاعب فولكس فاجن في الولايات المتحدة الأمريكية، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة بدعوى أن أزرار عجلة القيادة اللمسة في السيارات الكهربائية تشكل خطرًا على السلامة. 

تركز القضية على سيارة ID.4 الكهربائية، المجهزة بأزرار سعوية حساسة للغاية، ما يجعل تشغيل أنظمة مثل مثبت السرعة التكيفي أمرًا ممكنًا "بلمسة خفيفة"، وهو ما قد يعرض السائقين لمواقف خطرة على الطريق.

فولكس فاجن من التألق إلى العيوب الخطيرة

عندما طرحت فولكس فاجن هذه الأزرار قبل سنوات، روج لها باعتبارها مستقبلية وعصرية. 

لكن سرعان ما تبين لعدد كبير من المستخدمين أنها مزعجة أكثر من كونها عملية، خاصة في مواقف القيادة اليومية التي تتطلب دقة وسرعة في التعامل مع أدوات التحكم.

اتهامات بالإهمال والاحتيال

تنص الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيوجيرسي، على أن فولكس فاجن كانت تعلم بعيوب هذه الأزرار من خلال شكاوى العملاء والتقارير الداخلية، لكنها لم تفصح عن ذلك ولم توفر إصلاحات أو بدائل مجانية، ما دفع المدعين لاتهامها بالإهمال، الاحتيال، خرق الضمانات، والإثراء غير المشروع. 

كما تشير الدعوى إلى انتهاكات لقوانين حماية المستهلك في ولايتي كونيتيكت وماساتشوستس.

مستقبل التصميم داخل فولكس فاجن

رغم أن فولكس فاجن أعلنت منذ ما يقرب من 3 سنوات عن تخلّيها عن هذه الأزرار والعودة إلى المفاتيح الميكانيكية، فإن هذا التغيير لن يظهر إلا مع إطلاق سيارة ID.2all الكهربائية بالكامل. 

وبالتالي، سيظل عدد كبير من ملاك سيارات الشركة، مثل ID.4، عالقين مع هذه الأزرار المثيرة للجدل لعدة سنوات مقبلة.

