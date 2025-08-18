دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

في خطوة جديدة تزيد من متاعب فولكس فاجن في الولايات المتحدة الأمريكية، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة بدعوى أن أزرار عجلة القيادة اللمسة في السيارات الكهربائية تشكل خطرًا على السلامة.

تركز القضية على سيارة ID.4 الكهربائية، المجهزة بأزرار سعوية حساسة للغاية، ما يجعل تشغيل أنظمة مثل مثبت السرعة التكيفي أمرًا ممكنًا "بلمسة خفيفة"، وهو ما قد يعرض السائقين لمواقف خطرة على الطريق.

فولكس فاجن من التألق إلى العيوب الخطيرة

عندما طرحت فولكس فاجن هذه الأزرار قبل سنوات، روج لها باعتبارها مستقبلية وعصرية.

لكن سرعان ما تبين لعدد كبير من المستخدمين أنها مزعجة أكثر من كونها عملية، خاصة في مواقف القيادة اليومية التي تتطلب دقة وسرعة في التعامل مع أدوات التحكم.

اتهامات بالإهمال والاحتيال

تنص الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيوجيرسي، على أن فولكس فاجن كانت تعلم بعيوب هذه الأزرار من خلال شكاوى العملاء والتقارير الداخلية، لكنها لم تفصح عن ذلك ولم توفر إصلاحات أو بدائل مجانية، ما دفع المدعين لاتهامها بالإهمال، الاحتيال، خرق الضمانات، والإثراء غير المشروع.

كما تشير الدعوى إلى انتهاكات لقوانين حماية المستهلك في ولايتي كونيتيكت وماساتشوستس.

مستقبل التصميم داخل فولكس فاجن

رغم أن فولكس فاجن أعلنت منذ ما يقرب من 3 سنوات عن تخلّيها عن هذه الأزرار والعودة إلى المفاتيح الميكانيكية، فإن هذا التغيير لن يظهر إلا مع إطلاق سيارة ID.2all الكهربائية بالكامل.

وبالتالي، سيظل عدد كبير من ملاك سيارات الشركة، مثل ID.4، عالقين مع هذه الأزرار المثيرة للجدل لعدة سنوات مقبلة.