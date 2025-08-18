قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رياضة

نادي بوهايمين الأيرلندي يرتدي قمصان تحمل صورة الشهيد الفلسطيني سليمان العبيد

نادي بوهايمين الأيرلندي
نادي بوهايمين الأيرلندي
القسم الرياضي

ظهر لاعبو فريق نادي بوهايمين الأيرلندي خلال تدريباتهم بقمصان تحمل صورة نجم كرة القدم الفلسطينية سليمان العبيد الملقب بـ" بيليه فلسطين".


وارتدى لاعبو نادي بوهايمين الأيرلندي قمصاناً خاصة تحمل صورة النجم الفلسطيني والذي استــ ــشهد في 6 أغسطس الجاري، أثناء انتظاره مساعدات غذائية جنوبي قطاع غزة.

 ونشر النادي صور لاعبيه عبر منصاته الاجتماعية ، وكتب معلقاً: “فريقنا يرتدي هذا المساء قمصاناً تدريبية إحياءً لذكرى سليمان العبيد، “بيليه فلسطين”، فقد كان سليمان رمزاً للكرة الفلسطينية، سجل أكثر من 100 هدف، ومثّل منتخب بلاده في 24 مباراة دولية .”

وحرص النادي الإيرلندي على رسم خريطة فلسطين على قمصانهم خلال التدريبات وسط تواجد علم فلسطين بأرض الملعب بجوار العالم الأيرلندي.

نادي بوهايمين الأيرلندي سليمان العبيد القضية الفلسطينية بيليه فلسطين كرة القدم الفسلطينية

