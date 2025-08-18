نادي بوهايمين الأيرلندي يرتدي قمصان تحمل صورة الشهيد الفلسطيني سليمان العبيد

ظهر لاعبو فريق نادي بوهايمين الأيرلندي خلال تدريباتهم بقمصان تحمل صورة نجم كرة القدم الفلسطينية سليمان العبيد الملقب بـ" بيليه فلسطين".



وارتدى لاعبو نادي بوهايمين الأيرلندي قمصاناً خاصة تحمل صورة النجم الفلسطيني والذي استــ ــشهد في 6 أغسطس الجاري، أثناء انتظاره مساعدات غذائية جنوبي قطاع غزة.

ونشر النادي صور لاعبيه عبر منصاته الاجتماعية ، وكتب معلقاً: “فريقنا يرتدي هذا المساء قمصاناً تدريبية إحياءً لذكرى سليمان العبيد، “بيليه فلسطين”، فقد كان سليمان رمزاً للكرة الفلسطينية، سجل أكثر من 100 هدف، ومثّل منتخب بلاده في 24 مباراة دولية .”

وحرص النادي الإيرلندي على رسم خريطة فلسطين على قمصانهم خلال التدريبات وسط تواجد علم فلسطين بأرض الملعب بجوار العالم الأيرلندي.