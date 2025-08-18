اندلاع حريق واسع في منشأة للطاقة والوقود قرب أوديسا إثر هجوم بطائرة دون طيار روسية

اندلع حريق واسع النطاق في منشأة للبنية التحتية الخاصة بالوقود والطاقة في ضواحي مدينة أوديسا، جراء هجوم شنته طائرات دون طيار روسية في الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين، 17–18 أغسطس 2025، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأشار أوليغ كيبر، رئيس إدارة أوديسا الإقليمية، في منشور عبر "تلغرام" إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدّت للهجوم بفاعلية، رغم ذلك تسبّبت الضربة في نشوب حريق في منشأة تابعة للبنية التحتية للوقود والطاقة، بالإضافة إلى مبنى سكني مكوّن من طابقين. وقد تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على الحريق بسرعة.

ولم تُسجّل أي خسائر بشرية، حيث أكّد المسؤولون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن لا وفيات أو إصابات، مما يعكس كفاءة استجابة الطواقم المحلية.

أسهم في جهود الإطفاء أكثر من 100 من فرق الاستجابة، بمن في ذلك متطوّعون، وإطفائيون من الخدمة الطارئة الحكومية (DSNS)، بالإضافة إلى وحدة الإطفاء بالقطار التابعة لشركة السكك الحديدية الأوكرانية (Ukrzaliznytsia)، وقد لعبت دورًا محوريًا في احتواء الحريق ومنع انتشاره لأماكن أخرى.

كما كشفت وسائل إعلام إضافية أن المنشأة المتضررة تُدار من قبل شركة SOCAR، وهي المحطة النفطية المملوكة لأذربيجان، والتي سبق أن كانت هدفًا لهجمات روسية ليس بعيدة، ما يعكس استمرارًا لحملة تستهدف البنية التحتية والطاقة الأوكرانية.