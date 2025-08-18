قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل 20 شخصًا وإصابة 134 آخرين في انفجار بمنشأة صناعية في منطقة ريازان الروسية

انفجار بمنشأة صناعية في منطقة ريازان الروسية
انفجار بمنشأة صناعية في منطقة ريازان الروسية
الخارجي

أفادت وكالة رويترز يوم الإثنين بأن حصيلة الحادث المؤسف في منشأة صناعية بمنطقة ريازان الروسية ارتفعت إلى 20 قتيلاً و134 مصاباً. 

جاء هذا التحديث استنادًا إلى ما أعلنته المقر المحلي لخدمات الطوارئ عبر منشور في "تلغرام"، مؤكدًا أن هذه الأرقام سُجلت حتى تاريخ يوم الإثنين ذاته.

وأوضح حاكم المنطقة، باڤيل مالكوف، أن الحادث نجم عن اندلاع حريق داخل ورشة في المصنع . لكن، بحسب التقارير، لم تُكشف بعد طبيعة إنتاج المصنع أو تفاصيل كافية حول أسباب الحريق .

وبحسب المعلومات الرسمية التي أوردتها رويترز، فإن من بين المصابين – البالغ عددهم 134 شخصًا – يوجد 31 مريضًا يخضعون للعلاج في المستشفيات في ريازان وموسكو، فيما 103 يخضعون للعلاج في العيادات الخارجية . 

هذه الأرقام تعطي لمحة عن كبر الحادث وتأثيره على المنطقة.

الحادث السابق نفسه، وهو تفجير في منشأة مشابهة بمنطقة ريازان، وقع يوم الجمعة 16 أغسطس 2025، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 130 آخرين، وفق تقرير سابق لـرويترز، أيضًا مستشهدًا ببيانات وزارة الطوارئ الروسية وبيان الحاكم مالكوف .

 الهجوم السابق وقع في ورشة بمحطة صناعية كذلك، لكن دون توضيحات إضافية حول طبيعة المصنع أو المنتجات .

انفجار روسيا منطقة ريازان موسكو

