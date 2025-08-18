روسيا: إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار

في تطور على خطِّ المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين عن إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار (UAVs)، على حدِّ ما نقلت وكالة مهر للأنباء عن مصدرها .

وذكر البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 17 طائرة من أصل الـ28، فيما تسبّبت أنظمة الحرب الإلكترونية في تحييد 11 طائرة أخرى، ما أدى إلى سقوطها بعيدًا عن أهدافها دون إحداث إصابات أو أضرار مادية .

في ذات الوقت، أفاد رئيس إدارة شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، عبر حسابه في "تلغرام" بأن محاولة أخرى كانت تستهدف الجهة الشرقية من القرم قد باءت بالفشل أيضًا، دون تقديم تفاصيل إضافية

وقد تزامنت هذه التطورات مع علم أمني روسي بأن أوكرانيا قامت في اليوم السابق، يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بشنّ هجوم مزدوج على الجسر باستخدام زورقين بحريين (طائرات سطحية بدون طيار) هدّفا إلى تفجير المنشأة الحيوية. خلَّف هذا الهجوم قتيلين، وهما مواطنان كانا يعبران الجسر، إضافة إلى إصابة طفل بجروح خطرة.

وأوضح بيان رسمي أن الجسر لحسن الحظ لم يتعرّض لانهيار، حيث بقيت هيكليته فوق القواعد ولم تتضرر الجسور العامة، رغم حدوث أضرار بالطبقة الإسفلتية في الطريق .

ولم تخلُ التصريحات الروسية من توجيه اتهامات مباشرة للسلطات الأوكرانية، إذ حَمَّلت الشرطة الخارجية الروسية كييف والمخابرات الغربية (الأمريكية والبريطانية) المسؤولية الكاملة عن هذه العمليات، ووصفت هذا السلوك بحزمٍ بأنه “جريمة إرهابية منظمة”.