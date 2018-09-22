غواصة ذاتية القيادة لفحص أخرى روسية غرقت قبالة سواحل القرم عام 1909

يطلق العلماء الروس غواصة ذاتية القيادة لدراسة الجزء الخلفي من الغواصة الروسية (كمبالا) التي غرقت قبالة سواحل سيفاستوبول في القرم عام 1909.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى فيكتور ليبيدينسكي باحث الشؤون الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية قوله "نبحث استخدام الغواصة ذاتية القيادة قبالة سيفاستوبول لدراسة عدد من الأشياء بداخلها".



وكان علماء حددوا في شهر مايو الماضي موقع الجزء الخلفي من الغواصة التي تم بناؤها في ألمانيا عام 1907 قبل أن تشحن إلى أسطول البحر الأسود الروسي عبر قطار. وفي 29 مايو 1909 شاركت الغواصة البالغ طولها 40 مترا في مناورات بحرية وبعد أن نفذت بنجاح أول هجوم ليلي تقوم به غواصة روسية ارتطمت بسفينة حربية روسية نتيجة لخطأ من قائدها ما أدى إلى انشطارها إلى نصفين ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 20 عسكريا.