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تعليم

دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
استعدت حضانات مركز بلاط للموسم الدراسي الجديد، وذلك بعد تطوير وترميم عدد من الحضانات النموذجية.

وكانت إدارة تضامن بلاط عقدت دورة تدريبية للعديد من مشرفات الحضانة بمقر ادارة تضامن بلاط وبحضور إمام فوزي وكيل وزارة التضامن وسيد عبد الحي مدير إدارة التضامن ببلاط وكل من صلاح نافع وأحمد حسين وكيل المديرية.

من جانبه أكد سيد عبد الحي مدير إدارة تضامن بلاط، أن الدورة تهدف إلى تبصير مشرفات الحضانة بالدور التوعوي والتربوي الذي يجب مراعاته مع الاطفال داخل كل حضانه وضرورة التقييم الشهري لكل طفل على حدة.

ولفت عبد الحي إلي أن دور كل مشرفة بالحضانة لا يقل أهمية عن دور المعلم أو المعلمة داخل المدرسة وخاصة رياض الأطفال.

دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور
دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور
دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور
دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور
دورات تدريبية لمشرفات دور الحضانة بالوادي الجديد استعدادا لبدء الدراسة ..صور

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