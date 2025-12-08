قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مشغل خياطة جديد بقرية بني رافع بمنفلوط

محافظ أسيوط يفتتح مشغل خياطة جديد بقرية بني رافع بمنفلوط
محافظ أسيوط يفتتح مشغل خياطة جديد بقرية بني رافع بمنفلوط
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية بالمناطق الريفية.

وافتتح مشغل خياطة جديد بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مشاغل التدريب والإنتاج بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة وتأهيل الشباب لسوق العمل، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية، فضلًا عن نواب رئيس المركز وممثلي الأزهر والكنيسة وجموع المواطنين.

تفقد أقسام المشغل 

وعقب قص الشريط، تفقد المحافظ أقسام المعرض الملحق بالمشغل، والذي ضم باقة متنوعة من المنتجات المحلية، شملت المشغولات اليدوية، وملابس الأطفال والسيدات، والمفروشات المنزلية، والستائر، إلى جانب ركن مخصص لإعادة تدوير الأقمشة ومنتجات التطريز والتريكو والكروشيه وسعف النخيل. 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على العمل حول مراحل التصنيع وجودة المنتجات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح المشغل يأتي امتدادًا لخطة محافظة أسيوط في نشر ثقافة العمل الحر داخل القرى، من خلال إتاحة مشروعات تدريبية وإنتاجية تساعد على تأهيل الشباب والفتيات وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير برامج تدريب مجانية داخل مراكز التدريب المنتشرة بالقرى لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل.

وخلال جولته داخل الورشة، اطمأن المحافظ على توافر الخامات اللازمة وسير العملية الإنتاجية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للأهالي ورفع جودة المخرجات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مهنة الخياطة تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحر كونها مصدر دخل مستقر يمكن الانطلاق فيه بإمكانات بسيطة، مؤكداً حرص المحافظة على دعم كل المبادرات التي تخدم الشباب والمرأة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأثناء جولته، استمع المحافظ لطلب من إحدى المتدربات بإنشاء مشغل خياطة مماثل في قرية المندرة قبلي بمركز منفلوط، حيث وجّه على الفور بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت.

أسيوط المشروعات التنموية مشغل خياطة مركز منفلوط وزارة التضامن الاجتماعي المشغولات اليدوية

