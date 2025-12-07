محافظ أسيوط يناقش آليات دعم وتوسيع صادرات النباتات الطبية والعطرية

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بديوان عام المحافظة، لبحث آليات دعم وتوسيع صادرات النباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الخدمات بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس محمد نبيل مدير إدارة التدريب والدعم الفني بالمجلس، والمهندس محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور صبري الشيمي استشاري المجلس للنباتات الطبية والعطرية، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، ويحيي أبو رحمة مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وحدة تجهيز وغربلة النباتات الطبية والعطرية

وأوضح محافظ أسيوط أن برنامج المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يدعم فنيًا وحدة تجهيز وغربلة النباتات الطبية والعطرية بقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف اعتمادها كمورد معتمد وفق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في رفع جودة المنتج وتعزيز فرصه التصديرية.

مظلة التكتلات الاقتصادية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن مشروعات النباتات الطبية والعطرية تأتي ضمن مظلة التكتلات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم الصناعات ذات الميزة التنافسية في المحافظات، مؤكدًا أن هذا النموذج يعتمد على جمع المزارعين والمنتجين والمصنعين في سلسلة متكاملة لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتوسيع فرص التسويق والتصدير، كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء وحدات تجهيز حديثة بالقرب من مناطق الإنتاج لتقليل تكلفة النقل وتحسين جودة المنتج النهائي وتعزيز قدرة المنتجين على التفاوض مع الشركات المصدرة.

وخلال اللقاء، دعا المحافظ المجلس التصديري إلى التوسع في استصلاح وزراعة مساحات من الأراضي البكر بالظهير الصحراوي لتعزيز إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتلبية احتياجات السوق التصديرية، مؤكدًا استعداده لدعم وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال عبر تخصيص فدان لكل شاب لزراعته، مع العمل على إنشاء وحدات غربلة وتجهيز بالقرب من تلك الأراضي لضمان جودة المنتج وتسهيل عمليات التسويق والتصدير.

وفي السياق ذاته، استعرض ممثلو المجلس التصديري جهودهم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم وتأهيل منتجي النباتات الطبية والعطرية وفق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع قدرتهم التنافسية، وربط تكتلات المنتجين بالشركات المصدرة لتوفير منافذ تسويقية مستقرة، مشيرين إلى توجيه الدعم الفني لوحدة تجهيز وغربلة النباتات بقرية بني إبراهيم لاعتمادها كمورد معتمد وربطها مباشرة بالمصدرين لتعظيم استفادة المزارعين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.