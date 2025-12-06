قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد معرض الحرف اليدوية لدعم الأسر المنتجة | صور

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات النسخة الأولى من معرض الحرف اليدوية المصرية المقام بنادي الجزيرة بالقاهرة تحت شعار "فرصنا… حرفتك مركب نجاتك"، وذلك بمرافقة السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق مسارات اقتصادية آمنة ومستدامة للشباب.

ريادة الأعمال والحرف التقليدية

ويأتي تفقد محافظ أسيوط بعد افتتاح المعرض بواسطة السفير نبيل حبشي أمس، بمشاركة سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي، ومحافظي الشرقية وبني سويف، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال والحرف التقليدية في مصر.

10 عارضين من أسيوط

ويضم المعرض، الذي يستمر لمدة يومين، 40 عارضًا من 11 محافظة، من بينهم 10 عارضين من أسيوط من صناع التللي والحرف التراثية واليدوية الذين يعرضون منتجات محلية تعكس مهارة الحرفيين وتاريخ الحرف المصرية العريق.

وخلال جولته، أكد محافظ أسيوط حرصه الدائم على تشجيع الحرف اليدوية ودعم أصحابها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على فتح آفاق جديدة للتسويق والتدريب أمام الحرفيين.

 وقال أن المحافظة نولي اهتمامًا كبيرًا بالحرف اليدوية والتراثية باعتبارها مصدرًا مهمًا للدخل وفرص العمل، وجاري خلال الأيام المقبلة افتتاح معرض ومركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية (خان الخليلي) بمركز الفتح، إلى جانب معرض المنتجات المقام أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، وذلك لتعزيز هذه الحرف وتشجيع انتشارها وفتح معارض دائمة لها.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن دعم الحرف اليدوية يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين صغار المصنعين والأسر المنتجة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه المعارض تسهم في تعزيز الوعي بقيمة الحرف التقليدية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ويواصل المعرض استقبال زواره على مدار يومين ليتعرفوا على مجموعة واسعة من المنتجات الفنية والتراثية التي تحمل بصمة الحرفيين المصريين وتعكس تنوع الحرف المحلية من مختلف المحافظات.

