محافظ أسيوط: اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق ضمن الجهات المختصة بتقديم الخدمات المساحية

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة رسميًا ضمن الجهات المعتمدة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المساحية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية والمالية والقانونية المشكلة بقرار الهيئة المصرية العامة للمساحة من مراجعة ودراسة كافة الملفات والمستندات المقدمة من الجهات المتقدمة للاعتماد.

تعزيز البنية التحتية الرقمية

وقال محافظ أسيوط إن اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق بأسيوط بقيادة المهندسة رانيا مجدي حليم رئيس المركز يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المركز يمتلك إمكانات فنية متطورة وكوادر هندسية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات مساحية عالية الجودة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن المركز يعد الآن جهة مرجعية معتمدة لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين، لما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات محدثة لشبكات المرافق تحت الأرض، وذلك باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحديد مسارات الحفر الآمنة، وتقليل معدلات الهدر أو التلف للمرافق العامة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المرافق والبنية التحتية، والاعتماد الرسمي للمركز يعزز قدرة المحافظة على تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وكشف المرافق، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للبنية التحتية، إضافة إلى تحويل ملفات الأنظمة إلى صيغة (Shape File) بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمركز لتعزيز دوره في خدمة التنمية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع الجهات، بما يحقق إدارة أفضل للمرافق العامة ويحافظ على مقدرات الدولة.