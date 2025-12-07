قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
محافظ أسيوط: اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق ضمن الجهات المختصة بتقديم الخدمات المساحية

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة رسميًا ضمن الجهات المعتمدة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المساحية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية والمالية والقانونية المشكلة بقرار الهيئة المصرية العامة للمساحة من مراجعة ودراسة كافة الملفات والمستندات المقدمة من الجهات المتقدمة للاعتماد.

تعزيز البنية التحتية الرقمية

وقال محافظ أسيوط إن اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق بأسيوط بقيادة المهندسة رانيا مجدي حليم رئيس المركز يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المركز يمتلك إمكانات فنية متطورة وكوادر هندسية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات مساحية عالية الجودة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن المركز يعد الآن جهة مرجعية معتمدة لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين، لما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات محدثة لشبكات المرافق تحت الأرض، وذلك باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحديد مسارات الحفر الآمنة، وتقليل معدلات الهدر أو التلف للمرافق العامة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المرافق والبنية التحتية، والاعتماد الرسمي للمركز يعزز قدرة المحافظة على تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وكشف المرافق، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للبنية التحتية، إضافة إلى تحويل ملفات الأنظمة إلى صيغة (Shape File) بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمركز لتعزيز دوره في خدمة التنمية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع الجهات، بما يحقق إدارة أفضل للمرافق العامة ويحافظ على مقدرات الدولة.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لكل خطوة أحدثت فرقاً

أرشيفية

ترامب يمنح لبنان فرصة أخيرة لتجريد حزب الله من سلاحه

صورة أرشيفية

كاتب صحفي: تعاون مصري إيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تخدم سوق العمل

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

