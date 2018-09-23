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700 قطعة من مقتنيات أبراهام لينكولن جاهزة للطرح في المزاد بنيويورك

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
جمع المؤرخ هارولد هولزر مجموعته الاستثنائية من المطبوعات الحجرية والمطبوعات الفنية كانت ضمن مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق "إبراهام لينكولن" على مدار نصف قرن .

بدأ شغف المؤرخ الأمريكي "هارولد هولزر لينكولنيانا" في وقت مبكر بالمقتنيات الشخصية والتاريخية للمشاهير عندما اشترى القطعة الأولي في مجموعته - مظروفًا صغيرًا ، مختومًا ، من قبل عضو الكونجرس آنذاك أبراهام لنكولن .. ومع بلوغه سن الثانية والعشرين ، قام بتضييق اهتماماته وصولًا إلى النقوش والطباعة الحجرية التي تصور الرئيس الأمريكي الأسطوري.

وبعد حوالي 50 عامًا ، تضم مجموعة المؤرخ الأمريكى"هولزر"، نحو 740 قطعة أثرية مثيرة للإعجاب ، بما في ذلك صورة للرئيس الأسبق لينكولن تعود إلى عام 1860 ، إلى جانب قطع فنية من البرونز تعود إلى عام 1907 .

ومن المنتظر أن تقوم الشركة التى أسهها المؤرخ الأمريكي وتحمل أسمه ببيع هذه المقتنيات الأسبوع المقبل على صالة "سوان" للمزادات في نيويورك .

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