700 قطعة من مقتنيات أبراهام لينكولن جاهزة للطرح في المزاد بنيويورك

جمع المؤرخ هارولد هولزر مجموعته الاستثنائية من المطبوعات الحجرية والمطبوعات الفنية كانت ضمن مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق "إبراهام لينكولن" على مدار نصف قرن .



بدأ شغف المؤرخ الأمريكي "هارولد هولزر لينكولنيانا" في وقت مبكر بالمقتنيات الشخصية والتاريخية للمشاهير عندما اشترى القطعة الأولي في مجموعته - مظروفًا صغيرًا ، مختومًا ، من قبل عضو الكونجرس آنذاك أبراهام لنكولن .. ومع بلوغه سن الثانية والعشرين ، قام بتضييق اهتماماته وصولًا إلى النقوش والطباعة الحجرية التي تصور الرئيس الأمريكي الأسطوري.



وبعد حوالي 50 عامًا ، تضم مجموعة المؤرخ الأمريكى"هولزر"، نحو 740 قطعة أثرية مثيرة للإعجاب ، بما في ذلك صورة للرئيس الأسبق لينكولن تعود إلى عام 1860 ، إلى جانب قطع فنية من البرونز تعود إلى عام 1907 .



ومن المنتظر أن تقوم الشركة التى أسهها المؤرخ الأمريكي وتحمل أسمه ببيع هذه المقتنيات الأسبوع المقبل على صالة "سوان" للمزادات في نيويورك .