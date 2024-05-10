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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا: كنت مرعوبة وأنا بتصور أفيش فيلم "شقو" لهذا السبب

يسرا
يسرا

تحدثت الفنانة يسرا عن دورها بفيلم “شقو” الذى يشارك فى دور العرض السينمائية.

وقالت يسرا خلال لقائها ببرنامج “معكم” مع مني الشاذلي: أن دورها بفيلم “شقو” كان لرجل ولكن شرحها الفنان عمرو يوسف، ومن ثم تم تحويل الشخصية لها.

وأضافت يسرا قائلة: أنها كانت تشعر بالخوف الشديد أثناء تصويرها مشهد الثعبان ، الذى وضع قفيش للفيلم ، معلقة: “كان ساقع جدا ودمه تقيل جدا ويروح يقرط عليا وميته من الخوف ولازم الصورة أكون فيها قليطة جدا”.

وحصد فيلم شقو منذ طرحه بالسينمات في وقفة عيد الفطر  34 مليونًا و978 ألفًا و874 جنيهًا .

وفيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم  شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

يسرا أحدث ظهور ل يسرا ايرادات فيلم شقو يسرا فيلم شقو

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