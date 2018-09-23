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فن

لطيفة تشارك في اليوم الوطنى الـ88 للمملكة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
محمد بدران
شاركت الفنانة لطيفة في احتفال السفارة السعودية فى تونس، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88، ونشرت صورة من الاحتفال، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير.

وعلقت "لطيفة" على الصورة قائلة: "تشرفت بدعوة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في تونس لحضور الاحتفال بيوم العيد الوطني.. كل سنة والمملكة بألف خير شعبا وقيادة وأرضا".

يذكر أن لطيفة طرحت من أيام قليلة كليب أغنيتها الجديد بعنوان: "فيها وفيها" والتى حققت نجاحا عبر يوتيوب.
لطيفة تشارك في اليوم الوطنى الـ88 للمملكة

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