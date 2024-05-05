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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يُهنئ منتخب السباحة بتصدر الترتيب العام والتتويج بالبطولة الأفريقية بأنجولا

صدى البلد

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للسباحة بتصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة الافريقية للسباحة، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الحالي بأنجولا.


وتصدرت البعثة المصرية جدول ترتيب ميداليات البطولة برصيد 47 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية، حيث فازت مصر بكأس الرجال بمجموع 9 ميداليات ذهبية وكأس المركز الثاني سيدات بمجموع 6 ميداليات ذهبية، كما فازت بطلة مصر لجين عبد الله بكأس أحسن سباحة بعد حصد 4 ميداليات ذهبية خلال المنافسات.


بينما تواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و 14 فضية و 11 برونزية.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات المتميزة التي حققها أبطال وبطلات منتخب مصر للسباحة خلال منافسات البطولة، حيث تمكنوا من حصد 47 ميدالية متنوعة، ليُتوّجوا بجدارة بلقب كأس البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُعدّ تأكيداً جديداً على تفوق الرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية، ويعكس جهود التطوير المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة واللجنة الأولمبيةالمصرية، لرفع مستوى الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.


ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للسباحة، على عملهم الدؤوب وجهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما هنّأ أبطال وبطلات المنتخب على مثابرتهم وتفانيهم في سبيل رفع علم مصر خفاقاً في المحافل الدولية.


حضر حفل الختام والتتويج المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي لألعاب الماء، والسفيرة نڤين الحسيني سفيره مصر بأنجولا.

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