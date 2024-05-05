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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة قيس الشيخ

قيس الشيخ
قيس الشيخ

نشر قيس الشيخ تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن موعد عزاء والدته فى دبى.

وقال قيس الشيخ : تقبل التعازي بوفاة المرحومة خديجة العبد زوجة المرحوم المخرج محمد شيخ نجيب.. يوم الثلاثاء 7 أيار 2024 من الساعة 7 حتى 10 مساءً في دبي.

 ونعت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنانة القديرة خديجة العبد، والدة الفنان قيس الشيخ نجيب، والمخرج سيف الشيخ نجيب.

وكتبت في منشورها: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد إنا لله وإنا إليه راجعون.

وشيعت جنازة خديجة العبد ظهر اليوم في جامع السيدة حسيبة بمشروع دمر جزيرة 10، ووارى جثمانها الثرى بمقبرة الدحداح، وظهر التأثر على نجليها الفنان قيس الشيخ نجيب، والمخرج سيف الشيخ نجيب.

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