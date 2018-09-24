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حوادث

النيابة تتحفظ على الزوج المدمن في واقعة انتحار ربة منزل وابنتها بالسلام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:28 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قررت نيابة السلام ، برئاسة المستشار احمد الشاذلي ، التحفظ علي الزوج المدمن فى واقعة سقوط ربة منزل وابنتها من أعلى عقار بمدينة النهضة لحين الانتهاء من التحقيقات معه وورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة تلقي اخطارا من الرائد حسن البكرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان ، يفيد بسقوط سيدة وابنتها من أعلى عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 14 عاما.

باجراء التحريات تبين ان ربة المنزل وابنتها القيتا بنفسيهما من أعلى العقار بسبب سوء معاملة الزوج.

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