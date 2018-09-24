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أخبار البلد

السفارة الكندية تتيح خدماتها القنصلية عبر الإنترنت

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:18 م
السفارة الكندية تتيح
السفارة الكندية تتيح خدماتها القنصلية عبر الإنترنت
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الكندية لدى جمهورية مصر العربية عن اقتراب إتاحتها للخدمات القنصلية عبر خدمة الإنترنت، توفيرا لوقت رعاياها في القاهرة وتيسيرا عليهم.

وكشفت السفارة الكندية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قريبا ستتمكن من حجز موعد على الانترنت للخدمات القنصلية في سفارة كندا في القاهرة».

وتأتي تلك الخطوة من قبل السفارة الكندية في القاهرة في سبيل التيسير على رعايا كندا في القاهرة وتوفير وقتهم.

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