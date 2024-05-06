عصير سحري تناوله بعد الفسيخ والرنجة.. تعرف عليه

قدمت الإعلامية نهاد سمير طريقة تحضير عصير سحري بعد تناول الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم وهو عصير الليمون بالنعناع.

وقال نهاد سمير في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"،:" نحتاج إلى مياه مبردة وليمون وسكر ونعنان ونقوم بضرب الليمون مع النعناع والمياه المبرده في الخلاط، ثم نقوم بتصفيته ونشربه مباشرة".

وفي سياق متصل، هنأت الإعلاميتان رشا مجدي وعبيدة أمير، الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، وقالتا:" كل عام والشعب المصري بألف خير".

وقالت رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عايشين في أيام احتفالات مبهجة امبارح احتفلنا بعيد القيامة والنهاردة نحتفل بشم النسيم ".

وأضافت رشا مجدي: "هناك حالة من السعادة بين أبناء الشعب المصري بمناسبة شم النسيم"، مضيفة:" شم النسيم هو عيد الربيع".