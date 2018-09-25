أبرز فيديوهات التوك شو.. الأرصاد تحذر من أمطار خلال الـ48 ساعة.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الأمم المتحدة.. وشعبة السيارات تناشد محافظ المركزي باتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة، ويرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها هذه البرامج :



الأرصاد تحذر من أمطار خلال 48 ساعة



قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس السائد خريفى على جميع المحافظات ولكنه مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



ونوه"عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك شبورة مائية على جميع الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.



وأشار"رئيس هيئة الأرصاد الجوية" إلى أنه ستسقط أمطار خفيفة يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء،لافتًا إلى أنه ستقل نسب الرطوبة تدريجيًا.



وأوضح أن نشاط حركة الرياح بالبحر الأحمر يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.



دبلوماسي: الرئيس السيسي يحمل هموم المنطقة في جميع لقاءاته



قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ73 للأمم المتحدة، مهمة للغاية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستتناول بشكل واضح الحديث عن حل لقضايا المنطقة.



وأضاف حجازي، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي في جميع لقاءاته يكون حامل هموم المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم الحل السياسي في القضية السورية، مطالبا بالعمل على إعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا حتى لا تترك المنطقة لحالة الدمار الموجودة منذ 7 سنوات.



وأكد أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، وتنفذ برنامج اقتصادي واعد، ولكن استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة الإرهاب على مستوى المنطقة ضروري، وعليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه المنطقة.



منى محرز: ارتفاع نسبة تحصين المواشي إلى 80%



قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحمى القلاعية مرض فيروسي يصيب المواشي ويؤثر على الانتاجية ويؤدى إلى نفوق العجول الصغار وينتقل بسرعة كبيرة بين القطعان، لافتة إلى أن المرض غير قابل للعلاج ويجب تحصين العجول منه قبل الإصابة به.



وأضافت محرز فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة تنظم حاليًا الحملة الثانية للتحصين خلال عام 2018، مشيرة إلى أن عملية التحصين كانت تمر بعشوائية على مدار العام لذلك تم تنظيم الحملات لكى يكون هناك تفاوت فى الاوقات بين الجرعات المختلفة.



وأفادت بأن الوضع الصحى للقطعان جيدة جدًا، مؤكدة أن نسبة التحصين حاليًا أعلى من النسب السابقة ووصلت إلى 80%، حيث يتم تحصين الحيوانات بإبرة واحدة لضمان عدم انتقال المرض من حيوان لآخر، موضحة أن لقاح وزارة الزراعة يوفر للمزارع تكاليف كثيرة.



النقل: 90% من التجارة تتم عن طريق البحار والمحيطات

</iframe<br />قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل البحري ستتغير خريطته مع المشروعات التي ستعمل عبر العالم وتغير الخريطة البيئية حول العالم.<br /><br />وأضاف "عرفات"، خلال كلمته باحتفال اليوم البحري العالمي اليوم، الثلاثاء، أن 90% من التجارة تتم عن طريق النقل عبر البحار والمحيطات ويزداد مع زيادة المشروعات العالمية التي تحظى بها جميع دول العالم.<br /><br />وأوضح وزير النقل أن ميناء الإسكندرية من أقدم الموانئ بمصر، لذا نبحث فى تطويره وسيتم ربطه للتكامل مع قناة السويس فى مجال النقل البحري.<br /><br />شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك<br /><iframe width="561" height="346" src="https://www.youtube.com/embed/9HUYe-ZqyYk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية،إن قرار تخفيض 10% من الجمارك الخاصة بالسيارات والذي من المفترض تطبيقه بعد 3 أشهر، لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات في السوق المصري.



وأشار "عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضاية "Ten" اليوم، الثلاثاء، إلى أن عدم التأثر بتلك النسبة يأتي نظرًا لضآلة نسبة التخفيض أمام إرتفاع الأسعار التي يشهدها السوق بالفعل، بالإضافة إلى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.



وأكد "عبد العاطي" ضرورة محاسبة البنوك المصرية التي توقفت حاليًا عن بيع السيارات بالتقسيط،أو تشددت في الضمانات المطلوبة، مناشدًا محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه تلك البنوك، حتى نستطيع تحريك سوق السيارات بعد الركود الذي يشهده الفترة الحالية.



خارجية النواب: خطاب السيسي بنيويورك يبعث رسالة مهمة لإسرائيل



قالت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقضى على الكثير من الإرهابيين بالتعاون مع القوات المسلحة.



وأضافت "نصير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الثلاثاء، أن السيسي يتحدث بعزة وكرامة عن محاربة الإرهاب بالولايات المتحدة نظرًا لما حققته مصر من إنجازات كبيرة.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن كلمات الرئيس بنيويورك تبعث برسالة مهمة لإسرائيل، وهى أن القوة ليست فى الحروب والتدمير، وإنما فى قوة السلام، وذلك فى ذكرى الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا.



لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الأمم المتحدة



وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، كلمة مصر أمام الدورة ال ـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وانطلقت اليوم اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ويشارك في الاجتماعات أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.



ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الكلمة الافتتاحية للاجتماع، ويعقبه ممثل البرازيل لإلقاء أول كلمة للمشاركين في الاجتماع.



جوتيريش: الفوضى وانتهاك القانون تزايد بالساحة الدولية.



قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن التعاون بين دول العالم ضعيف ومجلس الأمن شهد انقساما في الفترة الماضية، مؤكدا أن الفوضى تتنامى على الساحة الدولية ويتم انتهاك سيادة القانون.



وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موازين القوى في العالم تغيرت ونجحت الأمم المتحدة في تجنب حرب عالمية ثالثة، وأصبح العالم يزداد اتصالا والمجتمعات تزداد تفككا، ويتعرض التعاون الدولي للتهديد.



وتابع قوله إننا نسير نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن اليوم مع تغير موازين القوى قد تزداد فرصة المواجهة، ولكننا يمكن أن نتجنب الحرب من خلال التزام القيادات ومعالجة تضارب المصالح.



وأكد أن كل قائد مسئول عن رفاهية شعبه ولكننا جميعا مسئولون عن إصلاح نظام متعدد الأطراف.



تعرف على أهم توصيات المؤتمر العربي للأمن السيبراني



قال الدكتور بهاء الدين حسن رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن أحد أهداف المؤتمر الأساسية نشر الوعي بكيفية الحفاظ على المعلومات والبيانات الرقمية لكل مواطن مصري.



وأضاف "حسن" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الثلاثاء،أن الأمن السيبراني سلاح الحروب المستقبلية وعابر الحدود لذا يجب أن يتواكب مع التطورات الدولية.



وأوضح "رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات" أن من أهم توصيات المؤتمر العربى للأمن السيبراني أنه يجب أن تبنى الشباب الذين نستطيع تدريبهم لحماية الأمن السيبراني،إضافة إلى الدعوة إلى توحيد قوانين الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، وإقامة محكمة عادلة لمن يتعدى على الملكية الرقمية للغير والاعتراف بها،مشيرًا إلى أن نشر برنامج لتوعية القيادات العليا وصناع القرار فى مجال الأمن السيبراني لأنه يمس الأمن القومى من أهم التوصيات أيضًا.



الرئيس البرازيلي: نؤيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الجاري بسوريا



قال ميشيل تامر الرئيس البرازيلي، إنه ضوء الأزمات المختلفة فقد كان محور موقف البرازيل محدد وهو احترام حقوق الإنسان وبناء الإنسان.



ولفت "تامر"، خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73، اليوم الثلاثاء إلى أن البرازيل تجدد دعمها لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين ونؤيد وبشدة الجهود الدولية لإنهاء الصراع الجاري بسوريا وتقليل المعاناة عن الشعب السوري.



وأوضح الرئيس البرازيلي أنه علينا تدعيم الحلول الدبلوماسية التي ستحقق نزع السلاح النووي وذلك بفضل التسامح والتضامن، مشيرًا إلى أن المشاكل المشتركة تقتضي حلول مشتركة للقضاء عليها.



وتابع: "مواجهة الجريمة العابرة للحدود ولن نتمكن من النجاح دون التعاون مع الدول المجاورة، مضيفًا أنه اتخذنا خطوة تاريخية العام الماضي بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

