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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

الناظر
الناظر

قال الدكتور محمد هاني الناظر إنه حلم بوالده الطبيب الشهير أمس ودار بينهما حوار قصير خلال الليلة الماضية.

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نشر الدكتور محمد هاني ناظر بوست عبر صفحاته الرسميه على فيسبوك عن تفاصيل حلم رؤيته لوالده قائلا “ امبارح شفت أبويا د. هاني الناظر في الحلم، سألته أخبارك إيه؟ انت في مكان كويس؟ .. قال لي اه الحمد لله انا كويس وفي مكان كويس، فقلت له طيب الحمد لله...”

واختتم محمد هاني الناظر منشوره بالدعاء بعون الله له لكي يتمكن من استكمال مسيرة والده في مساعدة المرضى والإجابة على اسئلتهم عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن الدكتور هاني الناظر من أشهر اطباء الجلدية في مصر والعالم العربي وكان رئيسا سابقا للمركز القومي للبحوث في مصر أحد أهم المؤسسات البحثية في الشرق الأوسط، وكان يحرص دائما على مساعدة المرضى والمحتاجين.

دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر

ورحل هاني ناظر عن عالمنا منذ عدة اشهر بسبب إصابته بمرض السرطان وسط حالة من الحزن والصدمة الشديدة بين محبيه في الوطن العربي. 

وتفاعل الجمهور بشكل سريع مع الخبر متمنيين للطبيب الراحل الرحمة والغفران والدرجات العليا فى الجنة.

محمد-الناظر
محمد-الناظر
هاني الناظر محمد هاني الناظر الدكتور هاني الناظر دكتور محمد هانى الناظر دكتور هانى الناظر سوشيال ميديا

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