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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الكويت: الفترة المقبلة تشهد تردد الوفود الاستثمارية بقوة على مصر

السفير غانم صقر الغانم
السفير غانم صقر الغانم

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إن الاستثمارات الكويتية في مصر بعدة مجالات، ونتج عنها شركات تمثل الهيئة العامة للاستثمار موجودة في مصر، وبلغ حجم الاستثمار الكويتية في مصر أكثر من 15 مليار دولار، والقطاع الخاص يستثمر بما يقارب 10 مليارات دولار.

وأضاف غانم صقر، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يدل على الثقة للسوق المصري، وبعد تشكيل الحكومة الكويتية وعقد اللجنة المشتركة سيكون هناك وفودا استثمارية واقتصادية ستردد على مصر نظرا لأن الخارطة الاقتصادية التي تعرضها مصر جاذبة للاستثمارات.

وتابع: "الكويت موجودة في السوق المصري وهناك تعاون في القطاع النفطي، فهناك شركات تعمل بما يقارب من مليار ونصف المليار دولار في القطاع النفطي المصري، حيث إننا نرى أنه كذلك قطاع واعد نتطلع لقفزات في الاستثمارات الكويتية في السوق المصري".

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