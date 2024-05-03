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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير أشرف سويلم ممثلاً عن وزير الخارجية ..

السفير أشرف سويلم يشارك بافتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بكوبنهاجن

السفير اشرف سويلم
السفير اشرف سويلم

شارك السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية، الذي يعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٤، ممثلاً عن وزير الخارجية. 

ناقش المؤتمر سبل تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية والنوردية تركيزاً على التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، والطاقة النظيفة، وموضوعات التغير المناخي. كما شهد المؤتمر عقد جلسات حول دعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك التحديات المشتركة المتعلقة بالتغير المناخي، والموضوعات السياسية والأمنية، وأفضل الممارسات للتغلب على العوائق التي تواجه تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والدول النوردية. 
 

وفي هذا الإطار، ألقى السفير أشرف سويلم كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن السيد وزير الخارجية، أشار فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي كإطار لمناقشة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية والنوردية. 

كما أبرز السفير سويلم ضرورة التركيز على آليات متابعة نتائج المؤتمر لتحقيق الاستفادة المرجوة منه والخروج بخطط عملية تصب في سبيل تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣. 

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن أجندة افريقيا ٢٠٦٣ وخطتها العشرية الثانية يمثلان القاعدة الرئيسية لبناء شراكات القارة مع العالم، بما في ذلك الدول النوردية، والتي تحدد بشكل مفصل مجالات التعاون وبرامجها وانشطتها، في ضوء رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، وريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في افريقيا. وشدد في هذا السياق على ضرورة ايجاد ع لمتابعة نتائج الاجتماعات الوزارية لضمان ترجمة قرارتها ومخرجاتها لنتائج واقعية تشعر بها الشعوب الافريقية.

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