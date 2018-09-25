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أخبار العالم

ترامب: الجنائية الدولية ليس لها شرعية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:14 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الأوبك، قائلا: "نحن ندافع عن العديد من دول المنظمة دون مقابل".

واستمر ترامب في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في هجوم على دول منظمة الأوبك المعنية بالنفط في العالم قائلا: "عليهم المشاركة وبقوة في تحمل تكاليف الدفاع عن هذه الدول".

وأضاف ترامب أن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي في حالة لم تغير من مسارها الحالي، بشأن الغاز والنفط الأمريكي.

وأكد ترامب أنه لاعودة لمجلس حقوق الإنسان حتى يتم إصلاحه، واصفا المحكمة الجنائية الدولية بأنها "ليس لها أي شرعية"".

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