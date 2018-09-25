الزهور يتوج ببطولة مصر الدولية الثانية للسلة

توج نادى الزهور ببطولة مصر الدولية الثانية للسلة 3 × 3 التي أقيمت على ملاعب الزهور بحضور الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادى والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة.



حصل الزهور على المركز الأول في المنافسات التي شهدت مشاركة 6 أندية وسط إشادة واسعة من جميع الحاضرين نظرا لقوة المنافسين.



من جانبه قال رئيس اتحاد السلة إن البطولة شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة الأمر الذي سوف يعطي نتائج إيجابية للمنتخب الوطنى فى مشاركاته الدولية والإقليمية، مشيدا بالمستوى الفني المتطور للاعبى نادى الزهور خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ تولى الدكتور محمد الدمرداش رئاسة النادى.



فى السياق ذاته عبر رئيس نادى الزهور عن فخره الشديد بأبناء كرة السلة الذى يتطور مستواهم الفنى يوما بعد يوم سواء على مستوى الرجال أو السيدات، مؤكدا على أن المجلس سوف يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على المستوى المتميز والعمل على التطوير لظهور اللاعبين بالمستوى الأفضل.