مصطفى بكري: خطاب السيسى قدم رؤية شاملة للخروج من أزمات النظام الدولي

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قليل، أكد علي الثوابت السياسية الخارجية المصرية، والأولويات التي طرحها لإصلاح الأمم المتحدة هدفها استعادة مصداقية المنظمة الدولية، والحفاظ علي الدولة الوطنية والسعي لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات الإقليمية والدولية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية والأزمات السورية والليبية واليمنية.



وأضاف "بكري" خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن خطاب السيسي تميز بالصراحة والوضوح وتقديم رؤية شاملة للخروج من أزمات النظام الدولي وإنهاء الهيمنة والسيطرة لبعض الدول علي قرارات المنظمة الدولية.