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رياضة

خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
صرح خالد بيبو نجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء ستطرح العديد من الأكاديميات الخاصة بتعليم كرة القدم بالأهلي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وفي العديد من الدول العربية.

وأضاف بيبو خلال تصريحاته مع الإعلامي "زكريا ناصف" في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تلقى حتى الآن 18 عقدا من محافظات مختلفة لإنشاء أكاديميات تابعة للأهلي بها، ولكن البداية تمكننا من إتمامها في السويس.

وأشار بيبو الى أن وقت اجتماعه مع الخطيب أوضح له أن التكتيك والمهارة أهم من أي شيء في أكاديمية الأهلي، وما سيتم إنتاجه هو لاعبين لتاريخ كبير يشرف القلعة الحمراء.

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