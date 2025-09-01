رشاح لتصريف المياه المُتسربة خارج نطاق المقابر ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للإجراءات التي تتخذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى للتعامل مع مشكلة تسرب المياه بمحيط جزء محدود من مقابر قرية ميدوم الخاصة بقرية إفوة، والتي نتجت عن صرف الأراضي الزراعية المرتفعة المحيطة بالمنطقة وفقًا للمراجعة الفنية المبدئية.

وأوضح رئيس المدينة، حمادة راضي ،أن الجهود العاجلة التي بدأت أمس بسحب المياه وإنشاء ساتر ترابي، فيما شهد اليوم تنفيذ خطوة جديدة تمثلت في إنشاء رشّاح (مخر مائي) لتجميع أي مياه متسربة وتصريفها إلى أقرب مصرف خارج نطاق المقابر، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية من حفارات ولوادر وقلابات ومواتير رفع المياه.

وأشار رئيس المدينة، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرار العمل حتى الانتهاء من الإجراءات بشكل كامل، مع استمرار التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحديد السبب الرئيسي للتسرب ووضع الحل الجذري الذي يضمن عدم تكرار المشكلة مرة أخرى، حفاظًا على حرمة الموتى وسلامة المنطقة.