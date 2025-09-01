قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
مدبولي: هناك جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
محافظات

محافظ المنيا يوجّه بتدعيم شبكات مياه الشرب وتمهيد الطرق بالقرى

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع المواطنين، وسعيه لعقد لقاءات دورية لخدمة أهالي مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بخلق جسور من الثقة والتفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين برئاسة المحافظ، لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من أهالي مراكز أبوقرقاص – سمالوط – بني مزار حيث ناقش عدداً منها مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وأحال البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنوعت ما بين: (تمهيد وتوسعة طرق – توصيل مرافق – دعم التعليم – إنارة – مياه شرب وصرف صحي – تموين – علاج – تعديات – فرص عمل – صحة – سكن أولى بالرعاية – نظافة – تراخيص أكشاك – مساعدات إنسانية).

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على مد وتدعيم خط مياه الشرب بقرية بلة المستجدة ببني مزار لخدمة أكثر من 60 أسرة، إلى جانب الاستجابة لطلب الأهالي للبدء في إجراءات ترخيص معهد ديني أزهري لخدمة أبناء المركز، كما وجه الوحدة المحلية بدراسة إمكانية تقسيم المحلات بالسوق الحضاري بما يحقق الانضباط ويسهّل حركة البيع والشراء.

وفي مركز سمالوط، أعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة معالجة ومحطة رفع صرف صحي بمنطقة طراد النيل، ووجّه شركة المياه بسرعة اتخاذ اللازم لحل مشكلة ضعف المياه بقرية جبل الطير القبلية، وإرسال وحدة القياسات لزيادة ضغط الشبكة، كما وافق على إدراج مدرسة عزبة شهات الابتدائية ضمن خطة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، مع إزالة المبنى القديم، وتمهيد الطريق المؤدي للقرية.

كما وجّه بتمهيد طريق سمالوط العمومي حتى قرية الطيبة بشوشة، والطريق المؤدي للمدافن، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بقرية الطيبة، ودعم منظومة الإنارة العامة على طريق ساقية داقوف حفاظاً على أمن المواطنين.

وفي مركز أبوقرقاص، وجّه المحافظ بترخيص أكشاك وتقديم إعانات مالية عاجلة ومواد غذائية للحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، وتوفير كرسي متحرك لإحدى الحالات لمساعدتها على الحركة، مع دراسة إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع عبد الله ناجي، كما شدد على دعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية، وصيانة أعمدة الكهرباء، واستبدال التالف منها.

واستجاب المحافظ لحالة إنسانية خاصة بسداد مديونية الإصلاح الزراعي على نفقته الخاصة لمواطن من ذوي الهمم (كفيف)، مراعاة لظروفه.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم للاستجابة الفورية من المحافظ وحرصه على الاستماع لمطالبهم، مثمّنين الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

حضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة، وعويس قاسم غرياني رئيس مركز سمالوط، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار، ونائب رئيس مركز أبوقرقاص، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات القروية والأجهزة التنفيذية.

