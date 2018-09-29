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برلمان

نائبة تطالب بتكثيف الدورات التدريبية لمعلمي رياض الأطفال

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبد الرحمن سرحان
طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بتكثيف دورات التدريب لمعلمي رياض الأطفال، خاصة بعد الفيديوهات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والتي أظهرت شئ من القسوة في معاملتهم للأطفال.

وأضافت " نصر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البد" أنه يجب أن يكون هناك جانب من الرحمة فى معاملة المعلمين للأطفال، حتى لا ينفروا يصيبهم الضجر من التعليم.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنها لا تنكر جهود وزارة التعليم فى تدريب المعلمين، إلا أن هناك قصور فى هذه الدورات التدريبية، وهو أمر يجب معالجته بأسرع وقت.

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