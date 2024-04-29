رضا السنباطي يكشف أسباب تراجع الأندية الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة

قال الناقد الرياضي رضا السنباطي، إن مصطلح أندية المظاليم، أُطلق في الفترة الماضية على بعض الأندية الشعبية، لكن الآن أصبح لكل فريق القدرة على التسويق لنفسه، وأصبح يدخل في مشاريع وينشئ أندية اجتماعية وشركات.

وأوضح السنباطي، في مقابلة ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc الفضائية، أن مصطلح أندية المظاليم سيستمر؛ إذا كانت هناك منافسة بين أندية المؤسسات وأندية الشعبية.

وأوضح أن عقد اللاعب في أندية المؤسسات ،ضعف عقده في الأندية الشعبية، ولذلك نجد أن الدوري الممتاز 16 فريقا من أندية مؤسسات، و4 أندية شعبية، وتظهر الأندية الشعبية أكثر في دوري الدرجة الثانية؛ بسبب الاستثمارات والصرف في أندية المؤسسات.

وأشار إلى أن الأندية الشعبية لكي تستمر وتنافس؛ لا بد لها من الاستثمارات لتجلب لاعبين، أو على الأقل تبقيهم، وكل الأندية عبارة عن شركات، فإما أن تنشئ فروعا جديدة، وتجلب عضويات، أو تفتح محلات، أو تنشئ شركات.

https://youtu.be/fLXwiRNyDgA?si=qdBvKcJbibaVrshs