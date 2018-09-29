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ثقافة

الأربعاء.. افتتاح مسرحية كينج كونج بمسرح البالون

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يشهد الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، افتتاح العرض المسرحى"كينج كونج" مساء يوم الأربعاء 3 أكتوبر المقبل، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

ويقول الدكتور محمد حسن مخرج العرض، إن فنان السيرك القومي محمود أبو العينين الملقب ب " الجنرال" يشارك بأخطر فقراته وهى "التنشين بالسلاح" في العرض الكوميدي "كينج كونج" ويقوم بالتنشين علي نجم العرض نادر أبو الليف من خلال جولة فنية رائعة سوف تبهر مشاهدي العرض.

"كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، تدور أحداثه حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ويبدأ الصراع بين مجموعة تنتهج طريق الخير وأخرى تنتهج طريق الشر.

العرض بطولة الفنانين "نادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدي عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين" بالإشتراك مع فنان السيرك القومى "محمود أبو العينين".

" كينج كونج" أشعار: محمد الشاعر، ألحان : سيد أبو العلا، توزيع موسيقي : هيثم فاروق، ديكور وملابس : مجدي ونس، استعراضات : محمد سميح، إضاءة : محمود عطية، خدع ومؤثرات : إيهاب جمعة، مساعدو الإخراج : إبراهيم الزهيري ومحمد عبد الستار، مخرج منفذ: محمد مغربى، إشراف فنى: وليد طه، تأليف : سليم كتشنر، وإخراج : د.محمد حسن.

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