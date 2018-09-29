تخلصي من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بملعقة من هذا الخليط



يساعد الخليط على التخلص من أزمة الرائحة الكريهة بالإضافة إلى ذلك المساهمة في القضاء على البكتريا والفطريات.

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم الشعور بالراحة فى المنزل وصدور بعض الروائح الكريهة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بمعلقة من هذا الخليط الفعال .قدمت الشيف رضوي الشربيني ، طريقة مجربة وفعالة للتخلص من أزمة رائحة المطبخ الكريهة بدون حاجة إلى استخدام معطرات الجو، وبنتيجة مرضية وفعالة للغاية.المكونات المطلوبة:فحم.ملح.ليمون.الطريقة:تخلط المكونات معا وتوضع الفحم وسط الخليط ويوضع الخليط فى أرجاء المنزل.