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محمود محيي الدين: قضايا التنمية تتصدر أولويات البنك الدولي.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:55 ص
الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين
توك شو
أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، أن البنك وصندوق النقد يستعدان حاليا لاجتماعاتهما السنوية المقرر انعقادها في إندونيسيا خلال الأيام المقبلة.

وقال "محيي الدين"، خلال لقاء خاص له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إنهم يضعون قضايا التنمية على رأس أولويات الأجندتين خلال الاجتماعات.

وأضاف أنهم يجتمعون مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة عدد من المحاور الهامة الخاصة بتمويل التنمية المستدامة بأشكال مختلفة، وعلى رأسها؛ رأس المال البشري، المتمثل في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سوف يعلن عن رقم قياسي جديد لقياس مدى تقدم الدول في تحقيق تطورات في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

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