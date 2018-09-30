التعليم تكشف تفاصيل الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس التربية الفكرية

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدًا الأثنين 1 أكتوبر 2018 الملتقي العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور السادة الوزراء ومجموعة من الدول العربية المشاركة، ولفيف من الشخصيات القيادية والعامة بالدولة والإعلاميين والفنانين.



وأكد خيري في بيان رسمي له، أن هذا الملتقى سيقوم على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.



وكشف خيري عن أبرز فعاليات الملتقى، حيث قال إنه سيكون ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، يضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، بالاضافة لوجود فعاليات تبرز مواهب الطلاب ، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي سيتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.



وأوضح خيري أن الملتقى يتضمن مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم ، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة.



كما أكد خيري أن الملتقى سيستعرض مجموعة من الأنشطة التنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها ، كما سيتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة / وسيتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب.



جدير بالذكر أن هذا الملتقى يعد أول نافذة تمكن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.