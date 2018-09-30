ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم تكشف تفاصيل الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس التربية الفكرية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح غدًا الأثنين 1 أكتوبر 2018 الملتقي العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور السادة الوزراء ومجموعة من الدول العربية المشاركة، ولفيف من الشخصيات القيادية والعامة بالدولة والإعلاميين والفنانين.

وأكد خيري في بيان رسمي له، أن هذا الملتقى سيقوم على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

وكشف خيري عن أبرز فعاليات الملتقى، حيث قال إنه سيكون ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، يضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، بالاضافة لوجود فعاليات تبرز مواهب الطلاب ، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي سيتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.

وأوضح خيري أن الملتقى يتضمن مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم ، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة.

كما أكد خيري أن الملتقى سيستعرض مجموعة من الأنشطة التنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها ، كما سيتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة / وسيتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يعد أول نافذة تمكن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.

ترشيحاتنا

8 حيل تساعدك على فقدان الوزن الزائد والتخلص من العادات السيئة

بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

باحثة مصرية تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

تعاني من النسيان بشكل دائم.. فتش عن الأسباب

أسعار تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف وطريقة الحصول عليها

بالأرقام.. مستوى محمد صلاح لم يتغير بين الموسم الماضي والحالي

فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

ريفيرا الشرق الأوسط.. 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع آمالا السعودي

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

الفيفا تبحث معاقبة ميسي وكريستيانو

فيديو وصور.. شوارع ومدن إندونيسيا تعاني من الدمار بعد تسونامي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟